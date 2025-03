Iodonna.it - A "Che tempo che fa", il regista bolognese ha raccontato il suo rituale per sentirsi meno solo. E poi ha lanciato un singolare appello, raccontando di aver perso molte banconote, che teneva in una molletta

Nel salotto di Cheche fa, Pupi Avati si racconta con straordinaria sincerità, parlando del suo ultimo film, L’orto americano, e del rapporto con la vecchiaia. «La trama riguarda molto me stesso. È il primo film che entra veramente nella parte più segreta e intima di me stesso. Nel senso che io svelo cose che neppure i miei figli e mia moglie sapevano». Longevità: perché invecchiare bene si decide prima della nascita guarda le foto Pupi Avati e il “rosario dei morti”Poi, con voce intensa, confida il suonotturno: «Io tutte le sere, prima di addormentarmi, in questa età quarta-quinta-sesta-ultima della vita, che è la vecchiaia, per lenire e tacitare questa angoscia, come faccio? Apro il computer e ho un elenco di nomi: sono tutte lene che mi sono state vicine nella vita, mio padre, mia madre.