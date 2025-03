A 5 anni dal Covid Fagiuoli | Abbiamo il diritto che nessuno metta in dubbio ciò che è successo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Misura le parole come fossero dosi di un farmaco. Una dote necessaria e utile per descrivere e far capire che cosa è stata la pandemia19 all’interno dell’ospedale Papa Giovdi Bergamo.Stefano, direttore della Gastroenterologia e del Dipartimento di medicina, in quel febbraio del 2020 era nell’occhio del ciclone di una tragedia che ha segnato per sempre Bergamo e la sua provincia.“È un ricordo abbastanza strano. In alcuni momenti sembra perso nel passato, in altri sembra giusto ieri, quindi vuol dire che c’è ancora qualcosa di non concluso, non risolto” ammette all’inizio dell’intervista.Prima che la catastrofe si abbattesse sul Papa GiovXXIII,ricorda il “fermento di domande, di interrogazioni che facevamo a colleghi in giro per il mondo”. “Ricordo che guardavamo anche con un po’ di stupore, quasi ci fosse dell’esagerazione, quando in Cina in 48 ore avevano costruito un ospedale da campo per il ricovero di pazienti colpiti dal