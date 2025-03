Notizie.com - 8 per mille, che fine fa se non si destina a nessuno? Ecco cosa accade

Chefanno le quote non espresse dell’8 perdove, ogni anno, all’insaputa del contribuente, finiscono vari milioni di euro.L’8 per(8x) è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF che lo Stato italiano distribuisce fra sé stesso e dodici confessioni religiose con cui si hanno accordi di finanziamento. Deve essere il contribuente a scegliere in dichiarazione dei redditi a chire la quota.8 per, chefa se non si– notizie.comI beneficiari dell’8 per, in tutto, sono tredici. Il primo grande beneficiario è lo Stato. Poi ci sono diverse confessioni religiose: quelle che negli anni scorsi hanno stipulato intese di ripartizione con l’Italia. L’altro grande beneficiario è la Chiesa Cattolica. Ovvero il soggetto che, dopo lo Stato, concorre alla maggioranza delle quote.