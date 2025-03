Tg24.sky.it - 8 marzo con Sky TG25, storia di una lotta della maggioranza contro la minoranza maschile

Leggi su Tg24.sky.it

in Italia, 8nel mondo. Da noi con la mimosa (ma si può ancora regalare senza sembrare il protagonista del nuovo video di Checco Zalone?), nel resto del mondo con dati migliori dei nostri, e poi la mancata parità effettiva di genere, i pochi strumenti per unire lavoro e famiglia che fanno di ognifemminile di successo un tetto di cristallo in un cielo con altro cristallo. Con i numeri di Linda Laura Sabbadini, con unadi merito e leadeshipCEO di Illycaffe Cristina Scocchia, con le "eroinelibertà" di Elisabetta Fiorito e con Paola Maugeri che ci porta in Svezia, l’8, con la suadidi una(quella delle donne) schiacciata da una(quella degli uomini) è il temanuova puntata di Sky