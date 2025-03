8 marzo apertura gratuita del parco di Ostia Antica | Un’occasione per scoprire molte figure femminili

Leggi su Ilfaroonline.it

102025- In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ilArcheologico diha apertomente i suoi siti, tra cui il Porto di Claudio e Traiano di Fiumicino e la Necropoli di Isola Sacra, per celebrare il ruolo delle donne nella storia e nella società. L’iniziativa, ha visto la partecipazione degli assessori Giovanna Onorati, Monica Picca e Federica Poggio, che hanno visitato la Necropoli e preso parte ad una speciale visita tematica all’interno dell’città di. Presente il Direttore delAlessandro D’Alessio. Il tour “Donna, religione e potere: da Scribonia a Penelope fino a Donald Trump”, ha offerto uno spunto di riflessione sul ruolo delle donne in varie epoche storiche, esplorando le loro conquiste, lotte e trasformazioni.L’itinerario ha tracciato un percorso antico, dall’epoca romana e medievale, fino a giungere ai giorni nostri, mettendo in luce leche hanno segnato la storia.