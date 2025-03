Newsagent.it - 60 anni di CNA Milano: la storia e il futuro dell’Artigianato e delle PMI

CNAcelebra quest’anno il suo 60°versario. Nel corso di queste sei decadi, l’associazione ha vissuto una significativa evoluzione, adattandosi ai cambiamenti economici, sociali e tecnologici della città e della regione circostante.In occasione di questo importante traguardo, sabato 15 marzo 2025 alle ore 10, nella sede di CopernicoCentrale, CNAorganizza l’evento “60di giovane impresa”. Sono previste le votazioni per il rinnovo quadriennalecariche associative, oltre a tavole rotonde con imprenditori e rappresentanti politici, premi speciali per figure storiche dell’associazione e la presentazione della ricerca “Trasformazioneimprese in un mercato poco prevedibile” realizzata da CambiarParadigma.net.“Ladi CNAtraccia un ritratto fedele delladella piccola impresa edagli’60 del secolo scorso ad oggi – sottolinea Matteo Reale, Presidente di CNA-: spirito imprenditoriale, insediamenti produttivi nella cintura metropolitana, lavoro in filiere medie e lunghe, relazioni con il territorio, flessibilità.