60 36 30 CFU | prorogati al 24 marzo i termini per le candidature all’università Link

Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo aver dato il via alla III edizione dei percorsi abilitanti ex art 13 per docenti già abilitati/specializzati,Campus ha pubblicato il bando per i 30/36/60 CFU con 3500 posti disponibili, suddivisi nelle 4 Regioni accreditate di Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. Le stesse sedi ospiteranno anche i vincitori di concorso che, pur non .L'articolo 60/36/30 CFU:al 24per le