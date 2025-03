Napolitoday.it - 40mila litri di gasolio e benzina nell'autocisterna ribaltata in tangenziale, in corso di sgombero centinaia di persone

Leggi su Napolitoday.it

Erano da poco passate le 11.15 quando, per motivi che toccherà agli inquirenti accertare, una grossache procedeva sulladi Napoli in direzione Pozzuoli, si è. Il veicolo, a dir poco enorme, trasportava un doppio carico:, per circa