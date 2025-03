Anteprima24.it - 10eLotto, colpo da 30mila euro in Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutodaa Cesinali, in provincia di Avellino, nel concorso deldi sabato 8 marzo 2025. Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata grazie a un 8 Oro in un punto vendita di Via Turci. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 14,6 milioni di, per un totale di 779,7 milioni dida inizio 2025.L'articolodainproviene da Anteprima24.it.