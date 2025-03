Padovaoggi.it - 10eLotto, centrato in città un "7 Oro": il fortunato vincitore si intasca 36mila euro

Leggi su Padovaoggi.it

Regione fortunata il Veneto con il: come riporta Agipronews, le vincite principali del concorso di venerdì 7 marzo 2025 hanno raggiunto l'importante somma di 56mila.A Padova colpo dagrazie a un 7 "Oro": la schedina vincente è stata giocata in un esercizio di via.