Ilrestodelcarlino.it - 100 giorni, i maturandi brillano: a scuola come al gran galà. Le foto più belle

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 10 marzo 2025 – "La giornata dei 100alla maturità è campale, ma memorabile”. Il monito è chiaro nella testa degli oltre 12mila ragazzi di quinta superiore che oggi, 10 marzo, in provincia hanno iniziato il conto alla rovescia verso l’esame di Stato (video). E in effetti il programma metterebbe a dura prova anche dei supereroi: dopo la mattinata a), trascorsa a salutare insegnanti e festeggiare con allegria nelle aule vissute per cinque anni, isono andati a mangiare con i professori a cui hanno offerto il pranzo in segno di stima e affetto. I ragazzi super eleganti aper i 100a Pesaro (Luca Toni)tradizione l’eleganza ha segnato l’esordio in classe e anche chi ha dovuto sostenere le prove Invalsi non ha rivisto i propri piani.