Lanazione.it - 10 marzo, giornata internazionale delle donne in magistratura: Marta Cartabia a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 102025 – Oggi, 10, è lagiudici. Questaè stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2021 per parlare a livello globale del ruolo fondamentalein. E proprio oggi asi terrà un seminario con, vicepresidente della Commissione di Venezia e Presidente emerita della Corte costituzionale. Le elezioni presidenziali in Romania e l’analisi del complesso legame tra democrazia e fake news diffuse online sono al centro del dibattito nel seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), in programma oggi nella sede di Villa Ruspoli (ore 14 – piazza Indipendenza, 9). L’incontro è organizzato insieme al Centre for a Digital Society dell'European University Institute e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.