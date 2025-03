Oasport.it - Zynab Dosso festeggia l’oro sui 60 metri: “Ho cavalcato le paure che avevo, ero felice e serena”

Zaynabstellare! L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Indoor 2025 andati in scena presso la Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Una gara dei 60che, come sempre, non ammette il minimo errore. La nostra portacolori è stata impeccabile: ottimo start, progressione impossibile per tutte le rivali e trionfo strameritato.Zaynabha centrato il successo con il tempo di 7.01, davanti alla svizzera Mujinga Kambundji in 7.02, quindi terza posizione per la lussemburghese Van der Weken con il crono di 7.06. Una prova maiuscola per la venticinquenne nativa della Costa d’Avorio, resa più complicata da una falsa partenza che ha fatto resettare tutto.Al termine della garaha parlato ai microfoni di RaiSport non nascondendo soddisfazione e consapevolezza nei propri mezzi: “Sono davvero molto