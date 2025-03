Zuliani | Se ci fosse stata la Juve… Il rosso ad Acerbi il gomito di Dumfries la spinta di Lautaro sul gol e il…

Leggi su .com

Ieri sera l’Inter ha sconfitto di misura il fanalino di coda Monza, con il risultato di 3-2, dopo essere stato in svantaggio di due reti. A riguardo il giornalista e tifoso juventino, Claudio, nella sua “Rassegna Stramba“, ha criticato duramente la stampa (in particolare la Gazzetta dello Sport) reo secondo lui di non aver .L'articolo: “Se cila Juve. “Ilad, ildi, ladisul gol e il.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.”contro l’Inter: “Nelle plusvalenze ci siete stati dentro prima voi. Bilanci in, passaporti falsi e.