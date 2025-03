Ilrestodelcarlino.it - "Zona pulita e curata. Piacevole viverla"

Patrizia Longo da cinque anni è solita recarsi nel Foro Boario per portare a passeggio il proprio cane. "Non conosco benissimo la storia del luogo, non so come fosse in precedenza, ma devo dire che durante questo periodo l’ho visto cambiare in meglio. Adesso al bar del parco si organizzano concerti ed eventi. Durante l’estate mi è capitato più volte di rimanere qui anche fino a mezzanotte. È unaveramente ben tenuta a livello di pulizia, e poi da qualche tempo hanno perfino messo un defibrillatore". Patrizia accoglie positivamente i progetti futuri sull’area: "Mi piace molto l’idea di organizzare attività culturali e ricreative sotto la tettoia, una volta che i lavori saranno completati".