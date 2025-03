Juventusnews24.com - Zola fa un nome: «A tratti mi è piaciuto questo giocatore della Juve, ha fatto vedere giocate di qualità». Poi svela la sua favorita per lo Scudetto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista nella quale ha voluto parlare così di unntus. Le sue dichiarazioniGianfrancoè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlarestagione in Serie A. Ecco cosa ha detto su alcuni temi bianconeri.LOTTA– «Sarà molto competitiva: c’è l’Inter che va sempre forte, il Napoli, lantus che mi sembra stia tornando nel giro, l’Atalanta. E poi squadre come Lazio, Fiorentina e Roma che lo rendono un campionato di livello, molto aperto. Si deciderà soltanto alla fine».– «Resta l’Inter. È una squadra forte in ogni reparto, con giocatori importanti».GIOCATORI CHE GLI STANNO PIACENDO – «Barella. Continua a dimostrarsi di un livello straordinario, cresce in tutti i sensi, come personalità e