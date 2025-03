Internews24.com - Ziliani sicuro: «Conte deve vincere, se la Juve batte l’Atalanta…»

di Redazionefa il punto della situazione su Napoli Fiorentina entus Atalanta. La sua idea sulle due partite è chiaraanalizza il quadro della 28esima giornata del campionato di Serie A che propone due sfide molto importanti, quella tra Napoli e Fiorentina e quella trantus e Atalanta. Entrambe cruciali perché il Napoli non può fare passi falsi per restare in scia dell’Inter,ntus e Atalanta invece sindono il terzo posto. Di seguito il punto di vista proprio di.PAROLE – «Napoli-Fiorentina entus-Atalanta partite cruciali: obbligo di vittoria per(fra 7 giorni ci sarà Atalanta-Inter) mentre Dea e Madama si sfidano tra sogni scudetto e incubo Europa League. La classifica di stasera dirà molte cose sulle sorti del campionato: il Napoli, che pregusta un possibile sorpasso domenica prossima pensando a Atalanta-Inter, ha l’obbligo di conquistare i 3 punti.