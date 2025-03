Internews24.com - Zielinski Inter, novità sulle condizioni del polacco dopo il Monza: cosa filtra in vista del Feyenoord

di Redazionedel: come sta eindelUna serata emozionante per l’di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno ottenuto una vittoria fondamentale, capovolgendo il risultato contro ilda 0-2 a 3-2 al termine di novanta minuti avvincenti. Alla fine, l’allenatore piacentino può essere soddisfatto, anche se l’infortunio di Piotrha gettato un’ombra sulla serata. Il centrocampistaha dovuto abbandonare il campo durante il secondo tempo a causa di un infortunio che preoccupa sia i tifosi che Inzaghi.Per determinare quali incontri salterà l’ex Empoli, sarà necessario attendere i risultati degli esami medici nei prossimi giorni. In ogni caso,è a serio rischio di saltare l’impegno di Champions League contro ile la gara di domenica prossima a Bergamo contro l’Atalanta.