Zielinski e il polpaccio traditore, l’Inter teme un lungo stop (Gazzetta)

e ilun)Piotr Zieli?ski si è accasciato al suolo in Inter-Monza tra minuti dopo il suo ingresso al campo. Il dolore alnon gli consentiva di andare avanti. È caduto da solo. Lascrive cheun.Ecco cosa scrive laContro il Monza poteva andare infinitamente peggio, c’era il rischio di doversi preoccupare pure della classifica, come se alnon bastassero già gli affanni legati agli infortuni. Ieri, tra l’altro, sono cresciuti perché si è aggiunto un altro problema, non di poco conto, nel cuore del centrocampo: Piotr, poco dopo essere entrato, si è rotolato a terra alla fine di uno scatto. Ha sentito tirare il, muscolo molto delicato, e la preoccupazione nerazzurra è tutta nelle parole pronunciate alla fine da Simone Inzaghi: «Non abbiamo buone sensazioni.