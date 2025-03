Ilgiorno.it - Zelo Buon Persico conferma gli investimenti sulla scuola. Senza aumentare le tasse

Il Comune investe. Nessun aumento per Imu e Irpef bensì un piano d’strategico che non graverà sui cittadini, con un occhio di riguardo all’istruzione. "Sul fronte degli, nel nuovo bilancio appena approvato grande cura è stata riservata alle strutture scolastiche, con il completamento, previsto per il 1° settembre, dei lavori di adeguamento antincendio del plesso che riunisce primaria e medie, finanziati grazie a un contributo regionale di 140mila euro – spiega il sindaco Angelo Madonini (nella foto) – Rite tutte le sovvenzioni allae dunque l’impegno del Comune nel sostenere le famiglie". Restano poi prioritarie la sicurezza e la qualità delle infrastrutture: "Alla manutenzione delle strade sono stati destinati 150mila euro, mentre il cimitero sarà oggetto di un intervento da 50mila euro per la manutenzione e la realizzazione di 70 nuovi loculi.