Zaynab, quale medaglia ci regali?. Per l'oro è questione di centesimi

Tutto in un giorno, anzi, in poche ore, visto che ai campionati europei indoor d’atletica leggera in corso in Olanda ad Apeldoorn,Dosso, in diretta Rai, correrà le batterie dei 60 alle 12, la semifinale alle 16,15 e la finale alle 18,35, con tre turni in nemmeno sette ore. Può vincere lad’oro? Diciamo che ci sono quattro ragazze nettamente al di sopra delle altre: la svizzera Mujinga Kambundji (32 anni) ha il miglior tempo stagionale in 7’’03, seguita dalla Dosso con 7’’05, dalla lussemburghese Patrizia van der Veken (25) in 7’’07 e dalla polacca Ewa Swoboda (27) in 7’09’’. Teoricamente l’ordine di valore e di forma è proprio questo, ma i dueche dividono la 25enne rubierese dalla svizzera possono essere colmati anche con un’ottima partenza. Di contro la quarta, la Swoboda, ha una grandissima esperienza internazionale che potrebbe far valere oggi in Olanda.