Zaynab Dosso velocissima in batteria: miglior tempo agli Europei Indoor, ma che brivido con la "falsa"…

ci ha fatto tremare nelle batterie dei 60 metri2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Dopo una prima partenza chiamata erroneamente falsa dal giudice di gara (l’azzurra era uscita molto bene dai blocchi di partenza), la 25enne emiliana è scesa sotto il decimo comedi reazione al secondo start: 0.082 sarebbe da squalifica, ma la nostra portacolori è stata indotta a scattare in anticipo a causa del movimento della rumena Maria Mihalache.Cartellino giallo per la rumena,si salva e alla terza partenza non rischia (0.158 la reazione, la più alta della). L’allieva di Giorgio Frinolli decide di spingere fino in fondo, esce molto bene sul lanciato e impressiona con un rimarchevole 7.06, a un solo centesimo dal suo stagionale stampato a Torun, che è anche il terzocorso durante l’inverno a livello mondiale e facendo capire di essere in perfette condizioni fisiche.