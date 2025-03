Oasport.it - Zaynab Dosso pirotecnica in semifinale: tempo superbo, si lotta per l’oro agli Europei Indoor

ha confermato di essere in uno stato di forma davvero eccezionale e ha impressionato nelle semifinali dei 60 metri2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). La velocista emiliana, che in mattinata si era espressa in 7.06 durante le batterie (miglior crono della sessione), ha tuonato un imperiale 7.03 in apertura del pomeriggio e si presenterà all’atto conclusivo con il miglior accredito.L’allieva di Giorgio Frinolli ha migliorato di due centesimi il suo stagionale (7.05 a Torun) e si è portata a un centesimo dal suo record italiano siglato lo scorso anno (7.02, poi conquistò il bronzo iridato), eguando la miglior prestazione europea stagionale (nonché secondo crono mondiale) firmato qualche settimana fa dalla svizzera Mujinga Kambundji, che è senza ombra di dubbio la sua avversaria di riferimento in questa rassegna continentale in sala.