Ilfattoquotidiano.it - “Zappare la terra ti insegna molto. Credo davvero che tutti dovrebbero vivere la campagna”: la vita parallela dello “zappattore” Riccardo Scamarcio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stato ospite a “Verissimo” per presentare il film “Muori di lei”, al cinema dal 20 marzo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffaninsi è definito uno “”, un neologismo che racchiude in sé l’amore per il cinema e quello per la.“Sono un contadino, sono un agricoltore. Mi piace, io ho bisogno della natura. – ha confessato– La città, a lungo andare, mi soffoca e sento il bisogno di tornare in mezzo alla, è come se il mio corpo e le mie cellule si rigenerassero”.E ancora: “Parlo con il contadino come con Johnny Depp, anzi ho scoperto che ci sono persone che non sono mai uscite dalla città d’origine ma hanno una grande dignità. Iochelalati