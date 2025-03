Juventusnews24.com - Yildiz a rischio per Juve Atalanta: il motivo e quali sono le condizioni del numero 10 bianconero. Ultimissimi aggiornamenti

Thiago Motta rischia di perdere un'altra pedina in vista di Juve Atalanta di questa sera all'Allianz Stadium (già 7 gli assenti: Bremer, Cabal, Milik, Savona, Douglas Luiz, Rouhi e Conceicao). Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Kenan Yildiz è stato colpito da un virus intestinale ed è in dubbio per il big match con vista terzo posto. Si deciderà solo oggi per l'eventuale presenza del numero 10, che rischia però di non farcela. Al suo posto Thiago Motta dovrebbe schierare Koopmeiners largo a destra, con McKennie trequartista e Nico Gonzalez a sinistra. Ma attenzione anche alla soluzione Mbangula dall'inizio.