Game-experience.it - Xbox Next sarà una simile ad un PC da collegare alla TV, secondo un noto insider

Leggi su Game-experience.it

Un nuovo rumor potrebbe aver svelato dei dettagli interessanti sulla prossima console Microsoft, conosciuta al momento sul web come. Addentrandoci nello specifico della questione,Jez Corden, giornalista di Windows Central, il nuovo hardware da gaming del colosso di Redmond nonuna console tradizionale ma un dispositivo piùad un PC da gaming, progettato per essere collegatoTV. Questa scelta rappresenterebbe un’evoluzione significativa rispetto agli attuali modelli di console, puntando a una maggiore flessibilità per sviluppatori e utenti.Grazie a Reddit scopriamo che Corden ha affermato che al momento non esistono devkit per, smentendo così i rumorcui Call of Duty 2026 sarebbe già in sviluppo su tali dispositivi. Invece, Microsoft avrebbe fornito agli sviluppatori una serie di specifiche tecniche precise, permettendo loro di lavorare in modoa quanto accade su PC.