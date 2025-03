Zonawrestling.net - WWE: Meiko Satomura sarà a Roadblock?

Leggi su Zonawrestling.net

Che il 2025 sia l’anno dei ritiri, ormai è cosa nota. E se quello di John Cenaquello che, fino a dicembre, farà più rumore, ce n’è un altro molto più vicino che sicuramente è importantissimo per l’impatto che la persona in questione ha avuto su tantissime wrestler, soprattutto quelle passate in Giappone negli ultimi 30 anni. Stiamo parlando di: l’ex campionessa femminile di NXT UK, vera e propria leggenda del wrestling fin dagli anni Novanta, si ritirerà il prossimo 29 aprile nella sua terra natia. Ma in questi giorni ha fatto visita alla WWE a Orlando, sfruttando l’occasione per incontrare Giulia e Yoshiki Inamura. Ma a quanto pare, potrebbe esserci di più nei piani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE NXT (@wwenxt)Un ultimo match in NXT prima del ritiro?Come riportato da Corey Brennan di Fightful Select, infatti,dovrebbe essere presente anche a, lo speciale di NXT che andrà in onda martedì 11 marzo.