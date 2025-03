Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre prende in giro Damian Priest con un nuovo soprannome

ha molte persone nella sua lista dei bersagli, e tra queste c’è soprattutto, con cui ha una lunga storia. Dopo gli eventi di SmackDown del 7 marzo,ha deciso di chiamare in causain un modo tutto suo.Dopo la conclusione di Friday Night SmackDown, “The Scottish Warrior” si è rivolto a Twitter e ha pubblicato una GIF molto famosa di, in cuiscuote i capelli.ha colto l’occasione per insultarlo, chiamandolo “Temu Undertaker” e chiedendogli se volesse davvero affrontarlo, dicendo: “Vuoi farlo, Temu Taker?”You wanna do it Temu Taker? pic.twitter.com/JT1tEEpuvO—(@DWWE) March 8, 2025 Durante l’episodio di questa settimana di SmackDown,ha attaccatonel backstage, sbattendogli la testa contro una cassa di produzione.