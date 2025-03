Winter in Sokcho al BFM due opposte ricerche di identità capaci di liberare emozioni

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. La complessità dell’e la ricerca di sé sono i protagonisti di “in”, del regista franco-coreano Koya Kamura, che ha aperto, sabato 8 marzo, la Mostra Concorso della 43ª edizione del Bergamo Film Meeting, nel rinnovato Auditorium di Palazzo Libertà.Un’che viene sconquassata è quella di Soo-Ha (Bella Kim), venticinquenne che lavora come cuoca e cameriera in una pensione di, un villaggio sul mare della Corea del Sud. L’arrivo dalla Francia dell’illustratore Yan Kerrand (Roschdy Zem), in cerca di ispirazione, risveglia nella ragazza domande sopite da tempo, sulla propriaed anche sul padre francese mai conosciuto. L’inverno dai colori blu e grigio pastello di, con la neve che copre ancora le strade, esprime meglio di tante parole la monotonia (e la malinconia di fondo) della protagonista, imprigionata in una continua routine ed in una promessa di matrimonio con lo storico fidanzato, anche lui combattuto nel trovare una nuova strada a Seoul oppure no.