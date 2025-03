Zonawrestling.net - Will Ospreay: “Ci sono un paio di persone in AEW che desidererei proprio affrontare”

è uno dei top name in casa AEW. Ex International Champion, ha regalato i match migliori della compagnia ogni volta che i suoi stivali hanno toccato il tappeto del ring.I dream match che ha avutostati tanti: la rivincita contro Kenny Omega, gli incontri con Strickland, Bryan Danielson, in ultimo Kyle Fletcher ed altri ancora; ma cidue wrestler chefreme peril prima possibile.Hangman e Moxley Parlando a Insight con Chris Van Vliet,ha nominato i due wrestler che non vede l’ora di.Uno sarebbe una prima assoluta in un single match:“Hangman (Adam Page). Hangman è l’unico con cui non miancora trovato a mio agio. Abbiamo lottato in un six-man in New Japan ma è stata una comparsata e basta. Ora è diventato il protagonista, l’uomo giusto, lui è la AEW fatta persona.