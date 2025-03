Movieplayer.it - Wicked: il blu-ray con colori sgargianti e musiche avvolgenti è già in vetta alle vendite

Appena uscito, il blu-ray didistribuito da Plaion è in cimaclassifiche di vendita. Merito di un un film spettacolare ma anche di un prodotto che regala video e audio al top e buoni extra. Adattamento molto fedele dell'omonimo musical di Broadway e in pratica prequel de Il mago di Oz,è il primo dei due film che rappresenteranno la trasposizione sul grande schermo dello spettacolo teatrale. Il film diretto da Jon M. Chu è tra l'altro fresco di due Oscar, vinti per la miglior scenografia e i migliori costumi. Del restoè un maestoso show trascinato da due splendide protagoniste: la pluripremiata Cynthia Erivo e la superstar mondiale Ariana Grande, qui in una veste davvero sorprendente. Le due interpretano Elphaba, una giovane donna con la pelle verde, e Glinda, prima che entrambe .