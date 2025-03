Juventusnews24.com - Weah Juve, stagione già da record: l’americano può superare il proprio primato in campionato. Il sorprendente dato su gol e assist

di RedazionentusNews24già da: ilsu gol edell'esterno americano, nonostante il nuovo ruolo da terzinoTimothyha partecipato a sette gol in questocon lantus (cinque reti, due), eguagliando il suodel 2021/22 (tre reti, quattro passaggi vincenti) tra Serie A e Ligue 1. L'esterno bianconero ha inoltre segnato quattro gol in casa, già uno in più di quanto fatto tra PSG, Lille e primain Italia.Questa seradovrebbe agire ancora una volta da terzino destro nel big match contro l'Atalanta.