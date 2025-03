Lettera43.it - Washington, il Secret Service spara a un uomo armato vicino alla Casa Bianca

Leggi su Lettera43.it

Il, che garantisce la sicurezza del presidente degli Stati Uniti, hato a unpoco lontano d. È successo poco prima della mezzanotte: all’incrocio tra 17th Street e F Street NW, a meno di cinque minuti a piedi dWhite House. Dove però non si trovava Donald Trump, che è in Florida nella sua residenza di Mar-a-Lago. L’non è stato ucciso e si trova in ospedale.Donald Trump (Getty Images).La segnalazione della polizia e il «confronto» con ilLa polizia diaveva segnalato la presenza di un «individuo suicida» arrivato nella capitale Usa dall’Indiana, ha riferito il. Gli agenti hanno individuato il veicolo dell’e, successivamente, hanno avvistato una persona a piedi che corrispondevadescrizione.