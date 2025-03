Ilfattoquotidiano.it - “Vuole un mantenimento esagerato perché prenderà 50 milioni di sterline dal tour Oasis Live 25”: Liam Gallagher furioso con la madre della figlia illegittima

Se in giro ci si chiede se durerà o meno la “pace” trae Noel, in vista delche si apprestano a fare insieme dal 4 luglio, c’è una tegola che è arrivata in testa a uno dei due fratelli. In particolaresta affrontando una nuova sfida legale con la.“Liza Ghorbani, 51 anni, che condivide ladi 12 anni Gemma con la rockstar, avrebbe presentato una richiesta di aumento significativo degli assegni di”, riferisce il Daily Mail. Una fonte vicina aha confermato al tabloid The Sun che si parla di “somma assurda” e sostiene non sia un caso dal momento chedalla reunion degli, dovrebbe intascare ben 50di. “È chiaro che Liza e il suo team legale sperano di monetizzare i grandi guadagni deldi