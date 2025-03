Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, con Rieti è quasi scontro diretto. Imbrò: "Per noi è un match fondamentale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultima partita in casa lal’aveva giocata l’8 febbraio, battendo Cividale. Da quel giorno è passato un mese intero senza più mettere piede alla Vitrifrigo Arena, dove questa sera alle 20 gli arbitri alzeranno la palla a due per la sfida cruciale contro. Un’avversaria incontrata ad ottobre, quando ancora non era arrivato nemmeno coach Spiro Leka, una battaglia persa di sei lunghezze che oggi si può provare a ribaltare, anche se naturalmente il primo obiettivo è la vittoria, poi si può parlare d’altro. "E’ una partita molto importante per noi – ammette capitan Matteo-, perché veniamo da due sconfitte e la classifica si è accorciata molto: a questo punto, quello conunoin cui puntiamo anche a ribaltare la differenza canestri, così da provare a prendere il miglior piazzamento possibile per la post-season.