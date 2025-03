Quotidiano.net - Von der Leyen, 'tempi turbolenti ma ora l'Ue corre'

Leggi su Quotidiano.net

"A tre mesi dall'inizio del mandato, la Commissione ha mantenuto la rotta e ha raggiunto i suoi obiettivi per l'Europa. Prosperità, sicurezza e democrazia. Nonostante i, abbiamo iniziato are". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von dernel corso della conferenza stampa per i 100 giorni d'insediamento.