Von der Leyen | nostri valori minacciati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00 "La Commissione ha mantenuto la rotta e raggiunto i suoi obiettivi per Europa: prosperità,sicurezza e democrazia.Nonostante i tempi turbolenti abbiamo iniziato a correre".Così la presidente von der, alla vigilia dei 100 giorni dal suo secondo mandato. "C'è stato un cambiamento fondamentale: ieuropei-democrazia,libertà,stato di diritto-sono. Serve la determinazione di un'azione forte",ha detto. E poi: "Per la prima volta ci sarà un collegio di commissari per la sicurezza interna ed esterna".