Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen insiste: “Riarmo? La spesa attuale era insufficiente. Nulla è escluso per quanto riguarda la difesa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il piano per ildell’Unione europea? Il nome descrive quello che sta avvenendo”. Ursula von der, intervenendo nella conferenza stampa per i 100 giorni di insediamento del nuovo mandato della Commissione, hasenza tentennamenti il piano Rearm Europe. “Dopo la fine della guerra fredda laè scesa, ci sono stati i dividendi della pace, ma poi si è andati ad un livello di investimenti”, ha ribadito. E alla domanda se è possibile esplorare l’ipotesi di sussidi invece di prestiti ha aggiunto: “, fuori dal tavolo , perla”.Von derinsomma, ha mostrato di non avere dubbi sulla linea dieuropeo. “La direzione di marcia è sempre stata chiara”, ha rivendicato. “Ciò che è cambiato in questi 100 giorni è il nuovo senso di urgenza, perché qualcosa di fondamentale è cambiato.