Von der Leyen | Fonderemo l’Unione europea per la difesa A breve il primo Collegio per la sicurezza

Leggi su Ildenaro.it

C’è sostegno al progetto di riarmo dell’Europa, “dobbiamo essere coraggiosi e determinati’. Lo ha indicato la presidente Ursula von derin una inusuale conferenza stampa per celebrare i primi cento giorni dall’insediamento della nuova Commissione. “Il progetto è una scelta storica che può essere la fondazione di una unione per la, che farà emergere il potenziale innovativo perché gli sforzi per lapossono dare una spinta a un mercato unico più competitivo”.“Tempi straordinari – ha detto von der– richiedono misure straordinarie. Questo vale anche per la mia Commissione. Per affrontare le sfide dinanzi a noi, dobbiamo adottare un abito mentale di prontezza. Per questo nelle prossime settimane organizzerò per la prima volta unper lae in questo modo i membri potranno ricevere aggiornamenti regolari sugli sviluppi relativi alla, interna ed esterna, ma anche energia,e ricerca, interferenze esterne, commercio e cybernetica.