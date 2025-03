Lettera43.it - Von der Leyen: «Costruiremo un’Ue più forte, prospera e sicura»

«A tre mesi dall’inizio del mandato, la Commissione ha mantenuto la rotta e ha raggiunto i suoi obiettivi per l’Europa: prosperità, sicurezza e democrazia». Lo ha detto Ursula von derda Bruxelles, durante la stampa per i 100 cento giorni del nuovo mandato da presidente dell’esecutivo Ue. «Nonostante i tempi turbolenti, abbiamo iniziato a correre». Il piano ReArm Europe darà impulso alla difesa e al mercato unico Ue e «può essere il fondamento di un’Unione europea della difesa», ha detto Von der, annunciando che nel corso di marzo verrà lanciato un nuovo pacchetto di semplificazioni: «E sveleremo l’Unione per il risparmio e gli investimenti».Ursula von der(Getty Images).Piano ReArm Europe, sussidi invece di prestiti? «Nulla è escluso»Rispondendo all’eventuale disponibilità della Commissione ad esplorare l’ipotesi di sussidi invece di prestiti, Von derha detto che «nulla è escluso, fuori dal tavolo, per quanto riguarda la difesa».