Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen: “Comportamento di Trump? Gli Usa sono ancora nostri alleati. Ci sono differenze ma gli interessi comuni sono superiori”

“Gli usa per più di 80 annistati il nostro alleato più vicino e di fronte alle avversità siamo stati più forti quando eravamo uniti, certo cidellema gliampiamente“. Così Ursula von der, nel corso della conferenza stampa per i 100 giorni d’insediamento, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’alleanza tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. “Ildell’amministrazione? – ha proseguito dopo l’insistenza della cronista – Ovviamente gli Usa, questo non significa che il tipo di alleanza che abbiamo avuto per gli ultimi anni siaquello giusto. Noi dobbiamo fare icompiti e assumerci le nostre responsabilità e abbiamo fatto un primo passo con il pacchetto Rearm Europe. Esserenon significa che c’è squilibrio nella ripartizione delle responsabilità o degli oneri” sulla sicurezza.