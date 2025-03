Ildifforme.it - Von der Leyen, 100 giorni di mandato: “Per il riarmo non escludo uso del debito europeo”

Leggi su Ildifforme.it

Ora è troppo presto per decidere e di conseguenza non si può escludere nessuna strada, compresa quello delcomune. Lo ha confermato la presidente della Commissione Ue nella conferenza stampa per i 100di. Immigrazione, sicurezza, transizione ecosostenibile e nuove alleanze, sono queste le priorità che l'Ue continuerà a perseguire nei prossimi mesiL'articolo Von der, 100di: “Per ilnonuso del” proviene da Il Difforme.