Volley femminile Serie A1 | via ai quarti di finale vittoria per Conegliano Scandicci e Milano

Leggi su Sportface.it

vince per 3-0 su Bergamo,ha la meglio su Busto Arsizio per 3-1 epiega in tre set Vallefoglia. Si aprono così le danze deididiA1 2024/2025, con il campionato diche entra nella fase clou della stagione. Le tre ‘big’ del campionato si impongono con decisione contro le proprie avversarie, che però avranno la possibilità di rifarsi tra una settimana. Le squadre infatti torneranno in campo domenica 16 marzo per la partita di ritorno.-BERGAMOdomina l’andata deidi, battendo per 3-0 Bergamo. Nel primo set, le pantere si portano al largo, con Lubian che mette a terra la palla del massimo vantaggio sul 18-11. Le ospiti non demordono e riescono a rimontare, fino a trovare il -2 sul 19-17. Dopo alcuni scambi poco convinti,torna in cattedra e chiude il parziale per 25-18.