Oasport.it - Volley femminile, Milano non lascia scampo a Vallefoglia e si porta sull’1-0 nell’ultimo quarto di finale dei playoff

Leggi su Oasport.it

Tutto facile, o quasi, per la Numiache si-0 nella sfida di gara1 dei quarti dideibattendo 3-0 uncompetitivo solo nel primo set.si conferma in ottima condizione e non si distrae, nonostante il pensiero sia rivolto alla doppia sfida di Champions contro l’Eczacibasi. La squadra di Lavarini gioca una buona partita, concreta ed efficace in tutti i fondamentali e nona una Megabox Ondulati del Savio che solo nel primo parziale è riuscita a mettere in difficoltà la squadra di casa.Nel primo setprova la fuga sul 15-10, manon ci sta e riesce a rirsi sotto sul 18-17 con l’errore al servizio di Egonu e l’attacco vincente di Lee. Le padrone di casa riprovano la fuga con il 21-18 siglato dal muro di Kurtagic, ma l’ex Weitzel riancora sotto le marchigiane sul 22-21.