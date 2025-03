.com - Volley femminile B1 / Vince Jesi, perde la Clementina 2020

Lene passano al tie break in casa della seconda in classificza Vicenza mentre la formazione di Moie cede contro il Cortina EspressVALLESINA, 9 marzo 2025 – Lene passano al tie break (22-25, 25-21, 19-25, 26-24, 13-15) in casa della seconda in classificza Vicenza mentre la formazione di Moie dopo tre vittorie consecutive cede contro il Cortina EspressQUIla Pieralisi al tie break in casa della seconda forza del campionato. Primo set subito a rincorrere ma poi con un ottimo break lene si portano sul 15-15 e vanno avanti 17-20. Sembra fatta ma le avversarie risalgono, la Pieralisi riparte (22-24) e va a chiudere. Nel secondo set le padrone di casa al secondo set-ball portano in parità la gara. Nel terzo ancora Pieralisi superiore ente. Nel quarto set, la Pieralisi vola sulle ali dell’entusiasmo (6-10 e 9-15) e sembra avviata verso la meritata vittoria: 17-21.