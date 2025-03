Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. L’Olimpia vuole prendersi il derby. Con Cesena ci si gioca il 3° posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Interessante appuntamento quello di oggi alle 17.30 al Minipalazzetto di. La Angelini riceveTeodora per un classicofra due squadre distaccate di una sola posizione in classifica (quarta e quinta) e di quattro punti (33 a 29). All’andata fu una spettacolare vittoria delle ravennati che si imposero per 3 a 2 sul, allora primo in classifica, nonostante la mancanza delle schiacciatrici titolari Pirro e Gabrielli, che vennero sostituite da Balducci e Benzoni, mentre l’opposta Casini raggiunse il proprio record personale di 36 punti.recupera rapidamente Pirro, mentre Gabrielli è rientrata solo di recente, ma con utilizzi al contagocce. Nel frattempo il ruolo ha visto la promozione a titolare di Balducci e l’inserimento di Elena Missiroli che, poco dopo ildi cui si diceva, percorse all’incontrario la E45, lasciandoper rientrare a Ravenna, decimatrice della città fra le 15 della rosa.