Liberoquotidiano.it - "Voglio dire una cosa che riguarda Eleonora e mia mamma": Toffanin commuove tutti ricordando la Giorgi

A Verissimo Silviaha voluto ricordare. L'attrice scomparsa recentemente dopo una lotta durissima con un tumore al pancreas ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e del cinema. E così nella puntata di Verissimo dell'8 marzo, Silviaha chiuso lattando. La conduttrice - con la voce rotta dall'emozione - ha spiegato: "Mi sono tanto commossa a rivedere le immagini diperché un po' ho rivissuto quello che ho vissuto in passato con la mia. Lei è sempre stata un'amica di Verissimo e mia e con noi è sempre stata meravigliosa, anche nell'ultimo periodo della sua vita, il più doloroso". E ancora: "Laringraziare per averci aperto il suo cuore, per averci fatto conoscere la sua parte più vulnerabile, unache non era assolutamente scontata, il nostro incontro settimanale".