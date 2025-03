Ilfattoquotidiano.it - Vogliamo davvero alimentare ancora l’ultra fast fashion di Shein e Temu?

Tutti i grandi brand della moda, chi con convinzione e chi perché obbligato dalle normative, stanno almeno iniziando a lavorare con la propria filiera per migliorare il profilo ambientale e sociale della produzione. Tutti tranne i grandi colossi cinesi dell’e-commerce,. Se parliamo di moda, non possiamo non aprire un capitolo su questi marchi che si sono fatti conoscere nel mondo perché propongono prodotti carini e sempre nuovi, spingendo il consumo a basso costo e cercando di evitare i consumatori che si facciano altre domande.Il loro modello, chiamato ultra, per reggere i prezzi e la velocità che propone non può avere nulla di sostenibile: il catalogo di prodotti è interminabile, la qualità è bassissima (così come i prezzi) e i sistemi di referral e codici sconto spingono l’utente a comprare, comprare e comprare.