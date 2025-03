Juventusnews24.com - Vlahovic insegue Dybala e Cristiano Ronaldo: potrebbe diventare il terzo straniero a raggiungere quel traguardo con la maglia della Juve

di RedazionentusNews24: il dato sul serbo, verso la panchina nel big match contro l'AtalantaDusan, autore di nove gol in questo campionato,solo ilgiocatorentus ad andare in doppia cifra di reti in tre stagioni di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo(tre tra il 2018/19 e il 2020/21) e Paulo(tre tra il 2015/16 e il 2017/18).Il serbo va verso la panchina, con Kolo Muani nel ruolo di prima punta contro l'Atalanta.