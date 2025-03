Vivere a lungo la scienza smonta il mito delle Blue Zone Resiste solo la Sardegna come culla della longevità

Leggi su Open.online

Il segreto percent’anni sembra essere nascosto in luoghi precisi del pianeta. Da anni lastudia alcune aree del mondo dove le persone sembrano avere una sorta di “vantaggio geografico” in fatto di. Si chiamano, regioni speciali in cui la percentuale di ultracentenari registrata appare ancora sorprendentemente alta. Nell’elenco degli scienziati anche l’Italia con la, diventata negli ultimi vent’anni il simbolo scientificomediterranea, una sorta di laboratorio a cielo aperto studiato da demografi, nutrizioni e genetisti di tutto il mondo.Oggi questa fama è tornata sotto la lente: un’analisi pubblicata di recente su New Scientist apre il dibattito: quanto sono affidabili i parametri con cui, fin dall’inizio, è stata misurata la straordinarietà? E quanto è solido il caso, unapiù celebrate?L’ultima riflessione degli scienziati mette in discussione il metodo con cui lesono state identificate, indagandopossibili errori nei registri anagrafici, limiti nei campioni analizzati e una certa dose di narrazione costruita intorno al fenomeno possano aver amplificato, se non distorto, l’immagine di questi luoghiisole felici del